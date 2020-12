Milano, altri 127mila euro per finanziare gli spettacoli del vivo in Lombardia: il bando

Si integra di 127.000 euro la dotazione finanziaria del progetto "Next - Laboratorio delle idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - Edizione 2020". Lo prevede una delibera della Giunta regionale proposta dall'assessore all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli. In totale adesso ammontano a 565.115 le somme disponibili sul bando 'Next'.

L'obiettivo del progetto è quello di incentivare la produzione e la distribuzione degli spettacoli dal vivo nei teatri lombardi e, contestualmente, rafforzare e sviluppare la rete di contatti tra operatori a livello nazionale e internazionale.

L'iniziativa della Regione Lombardia in collaborazione con l'Unione regionale Agis (Associazione Generale Italiana Spettacolo) è realizzata in partnership con la Fondazione Cariplo.

Proroga scadenza al 22 dicembre

La Regione Lombardia ha inoltre prorogato la scadenza delle domande relative all'assegnazione dei contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020. La delibera della Giunta, proposta dall'assessore Stefano Bruno Galli, sposta la scadenza per la presentazione dei progetti dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

"Il progetto 'Next' è una vera e propria occasione per chi produce spettacoli dal vivo - ha sottolineato l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura - un settore particolarmente penalizzato dalla crisi del Covid19 e per nulla sostenuto dalle misure adottate a livello nazionale per contrastare l'emergenza sanitaria. Con questa iniziativa e con l'aumento dei fondi disponibili diamo la possibilità a un numero maggiore di soggetti di produrre e distribuire spettacoli, malgrado la crisi in atto".