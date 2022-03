Il tesoriere della Lega Centemero condannato per finanziamento illecito al partito

Giulio Centemero, deputato milanese e tesoriere della Lega, è stato condanato a otto mesi di reclusione in primo grado per il presunto finanziamento illecito concordato con l'allora patron di Esselunga Bernardo Patrotti tra il 2015 e il 2016, per 40 mila euro (ma inizialmente avrebbero dovuto essere 150 mila), attraverso un contributo all'associazione "Più voci", di cui Centemero era tra i legali rappresentanti.

Secondo le indagini, 10 mila euro furono girati alle casse di Radio Padania, gli altri 30 mila a Mc, una società che si ipotizza partecipata dalla Lega con cui tra l'altro è stato pagato anche un convegno nello stesso anno, a giugno 2016, poco dopo l'effettivo versamento. L'accusa ha propugnato che il partito stesse facendo affluire finanziamenti attraverso associazioni "parallele" per non incorrere nell'allora possibile confisca dovuta all'indagine sui 49 milioni di euro del finanziamento pubblico.

Centemero è a processo a Roma per un caso analogo, stavolta legato all'imprenditore Luca Parnasi: i due, insieme al tesoriere del Partito democratico Francesco Bonifazi e ad altri imputati, sono stati rinviati a giudizio per un altro presunto finanziamento illecito, questa volta da 250 mila euro, sempre all'associazione "Più Voci".

"Prendiamo atto del provvedimento assunto oggi e vedremo a breve quali ne saranno le motivazioni. Ma rimaniamo fermi sulle nostre posizioni", il commento di Centemero dopo la condanna: "L’associazione 'Più voci' è stata amministrata nel pieno rispetto delle regole e siamo certi che nei successivi gradi di giudizio non si potrà che prenderne atto".