"Strage" di finestrini rotti nel parcheggio del terminal 1 di Malpensa

Decine di finestrini rotti. In frantumi. Rotti con un colpo secco e deciso. È l'amara sorpresa che si sono trovati davanti diverse persone al rientro dalle vacanze dopo aver parcheggiato in un parcheggio a pagamento del Terminal 1 di Malpensa. Un parcheggio incustodito, come recita il cartello all'ingresso.

Non è ancora chiaro se dietro ai danneggiamenti ci siano dei semplici vandali o dei ladri. All'interno degli abitacoli, stando a quanto appreso, non mancherebbe nulla, solo il vetro sfondato. Particolare che lascia presupporre, dunque, l'azione di qualche vandalo che prova piacere a danneggiare le auto in sosta.

Qualcuno, invece, ha avanzato un'ipotesi più fantasiosa: quella utilizzata sarebbe una tecnica utilizzata da ladri "professionisti". Quest'ultimi, stando a questa tesi tutta da dimostrare, romperebbero i cristalli e in un secondo momento - sfruttando l'ingresso - si impossesserebbero dell'auto per poi darsi alla fuga. Per il momento, comunque, risultano solo segnalazioni per vetri infranti, nessun furto.