Finge di essere stato investito ma viene inchiodato da un testimone: denunciato 'truffatore seriale'

Un 34enne italiano è stato femato nei giorni scorsi per aver simulato un investimento nel mese di giugno. A inchiodarlo la testimonianza di una persona che aveva assistito alla scena.

Grazie alla segnalazione del cittadino che era stato testimone della truffa ai danni di un automobilista, nel corso di ordinari controlli sulla linea 90/91, la locale è riuscita a contattare la vittima e, in seguito ad accertamenti, a identificare il truffatore che è risultato essere lo stesso già sospettato di numerosi altri episodi simili.

Parcometri manomessi

Un altro intervento ha visto la locale fermare un 49enne italiano mentre stava manomettendo per l'ennesima volta un parcometro utilizzando lamette in metallo. I 'ghisa' sono risaliti a lui dopo aver visionato le immagine delle telecamere di videosorveglianza nell'ambito di un servizio di prevenzione e repressione dell’attività dei parcheggiatori abusivi e della manomissione di parcometri per la sosta – nato dalla verifica del blocco di alcuni parcometri tra via Larga, via Albricci, via Pantano e corso di Porta Romana

Altre 127 manomissioni analoghe sono state accertate dagli agenti tra gennaio e febbraio e tra luglio e agosto. 39 parcheggiatori abusivi, inoltre, sono stati denunciati e sono state emess 17 sanzioni amministrative. I controlli, durante questi mesi, sono stati quasi 7mila.



Da inizio anno sono stati 11.400 i controlli sulle linee e nelle stazioni di metropolitane e mezzi di superficie. A cui si aggiungono oltre 35mila controlli per la verifica delle disposizioni per il contenimento del Coronavirus effettuati durante la cosiddetta ‘Fase 1’.