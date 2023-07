I due ragazzi di Milano che usano un'ambulanza come taxi fingendo un malore

Hanno fatto finta di avere un malore per ottenere un "passaggio" da un'ambulanza, e hanno filmato la loro bravata per pubblicare su TikTok il video. Due giovani di Milano sono finiti nei guai: sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. È successo in Romagna.

I due avevano "bisogno" di recarsi da Coriano a Riccione, in Riviera romagnola, e hanno telefonato al 118. Uno dei due, parlando con l'operatore, ha fatto finta che il suo amico si fosse sentito male. Il servizio di emergenza si è attivato e un'ambulanza è arrivata sul posto, trasportando i ragazzi fino al pronto soccorso di Rimini. "Ragazzi siamo al pronto soccorso - dicono alla fine del video - ci siamo risparmiati la camminata".

L'Ausl: "Episodio vergognoso"

50mila visualizzazioni in 24 ore scarse ("Point of view: quando sei in campagna e non ci sono mezzi") non potevano però passare inosservate ed è scattata la denuncia. Da parte sua, l'Ausl Romagna ha scritto, in una nota, che "questi sono fenomeni vergognosi e in nessun modo giustificabili, che devono ancora di più far riflettere sulla necessità di difendere il valore del servizio sanitario pubblico e sulla diffusione di una cultura "civica" che ne consenta il più appropriato utilizzo", e ha precisato che gli operatori sanitari del servizio emergenziale sono stati corretti nelle loro procedure, attenendosi alle informazioni fornite da chi aveva chiamato, e così l'equipaggio dell'ambulanza, che ha portato i due giovani fino al pronto soccorso riminese, dal quale, dopo l'accettazione, i ragazzi milanesi si sono allontanati spontaneamente.