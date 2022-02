La trappola sessuale di "Sugar Marti", il 17enne che si fingeva donna per rapinare i ragazzi

Il primo contatto su Telegram o su un'altra app d'incontri. L'appuntamento con il copione studiato nei minimi dettagli. Poi le minacce e la rapina. Un ragazzo di 17 anni, un italiano di Rho, incensurato, è stato denunciato nei giorni scorsi dalla polizia perché accusato di aver derubato un 20enne di Milano che aveva adescato fingendosi una donna.

Le indagini del commissariato sono iniziate a fine dicembre, quando il giovane rapinato aveva chiesto aiuto al 112 denunciando che un uomo gli aveva appena portato via 150 euro puntandogli contro un coltello. Il 20enne ha raccontato che il giorno prima aveva conosciuto su Telegram una ragazza, iscritta alla piattaforma con il nome di "Sugar Marti", con cui aveva fissato un incontro per un rapporto sessuale in cambio proprio di 150 euro. La donna gli aveva dato appuntamento in un condominio di Mazzo di Rho e lo aveva avvisato che ad attenderlo avrebbe trovato il suo coinquilino, che poi lo avrebbe accompagnato nell'abitazione.

Una volta arrivato all'appuntamento, il giovane si era però trovato davanti un ragazzo che si era presentato come "protettore" della giovane e che, minacciandolo con un coltello da cucina, gli aveva rubato i soldi. Raccolta la testimonianza delal vittima, i poliziotti hanno cominciato a monitorare le piattaforme Telegram e Connected2me e in poco tempo hanno trovato un profilo che presentava la stessa foto - ma nome diverso - di quello segnalato dalla vittima.

Gli agenti hanno quindi finto di fissare un appuntamento con il rapinatore, che a quel punto stato identificato e fermato. Ai poliziotti, il 17enne - che vive poco lontano - ha spiegato di averlo fatto solo per gioco. A casa sua sono stati sequestrati il coltello usato durante il blitz e il cellulare con le conversazioni. Non è escluso che la finta "Sugar Marti" possa aver colpito altre volte.