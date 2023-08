Finti corrieri si fanno consegnare la merce e scappano: almeno 17 colpi

Agli occhi delle vittime sembravano semplici corrieri. Arrivavano. Prendevano la merce. E andavano. Peccato che era una banda specializzata nel furto di merce del settore tessile. Sette persone sono state arrestate al termine di un'indagine portata avanti dai carabinieri del nucleo investigativo di Verbania.

Gli arresti sono scattati nella mattinata di giovedì. I membri della banda sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti contro le imprese del tessile. Una delle persone finite in manette è stata fermata ad Arluno (Milano). Gli altri sei sono tutti stati bloccati in Campania, cinque a Napoli e uno a San Giuseppe Vesuviano (Napoli). Per cinque di loro è scattato il carcere mentre per due gli arresti domiciliari.

Stando alle indagini dei militari, in sei mesi, tra luglio e dicembre 2022, il gruppo avrebbe messo a segno 17 furti oltre a uno tentato. Tutti nel Nord Italia, tra Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna. Il bottino complessivo è ingente, anche se una parte - merce per 400mila euro - è stata recuperata e restituita.