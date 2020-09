Si fingono poliziotti e mettono a segno violenta rapina da 50mila euro: arrestati

Hanno finto di essere poliziotti, con tanto di divise e pettorine, e con questo travestimento hanno commesso una rapina che gli ha fruttato oltre 50mila euro. I membri della banda dei 'rapinatori finti agent'i però sono stati rintracciati dalla Polizia di Stato (quella vera) che a Milano sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti.

A finire in manette cinque persone, ritenute responsabili della violenta rapina, avvenuta nel maggio del 2019 in un appartamento di un commerciante di gioielli e preziosi di origini indiane e di due suoi collaboratori. I rapinatori verranno condotti in carcere.

A breve saranno disponibili maggiori aggiornamenti