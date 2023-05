"Sono un attore di Mare Fuori" e bacia una 13enne: uomo rischia il processo per violenza sessuale

L'avrebbe "agganciata" fingendosi un attore doppiatore di "Mare fuori", la fortunatissima serie tv della Rai che racconta le storie di un gruppo di giovani detenuti del carcere minorile di Nisida. Poi, su una spiaggia della Riviera, l'avrebbe stretta a sé e l'avrebbe baciata due volte contro la volontà della giovane, una minorenne lombarda non ancora 14enne.

Un ragazzo di Riccione, 27 anni, rischia il processo con l'accusa di violenza sessuale aggravata per aver abusato di una giovanissima lodigiana residente nel Pavese. La violenza, su cui indaga la procura di Rimini, sarebbe avvenuta la sera del 7 luglio 2022 a Bellaria Igea Marina.

Lo scorso 10 marzo il sostituto procuratore Luca Bertuzza ha notificato ai legali del 27enne l'avviso di chiusura indagini, atto che di solito fa da preludio al rinvio a giudizio. Nel documento viene ricostruito quanto accaduto quella sera in spiaggia, dove l'indagato avrebbe attirato l'attenzione della vittima presentandosi come "attore doppiatore" della serie riuscendo poi a sedersi su un lettino accanto a lei promettendo "anticipazioni della trasmissione".

A quel punto, secondo quanto verificato dalle indagini, l'avrebbe abbracciata energicamente e "nonostante venisse respinto dalla minore" l'avrebbe baciata due volte in bocca "contro la sua volontà". Il ragazzo sarebbe poi andato via a bordo di una macchina che lo attendeva, mentre la 13enne sarebbe fuggita verso la mamma, "spaventata". Nei giorni scorsi il giudice Manuel Bianchi, letta la richiesta del pm, ha fissato per il 28 settembre prossimo l'udienza preliminare. Quel giorno si deciderà se il 27enne, che ha precedenti analoghi, finirà sul banco degli imputati.