Si finge carabiniere per derubare un'anziana: arrestato il 'ladro attore'

Colto in flagrante dalla proprietaria di casa mentre stava rubando, ha avuto il sangue freddo di fingersi carabiniere ed è riuscito a rubare gioielli e contanti. È accaduto nei giorni scorsi nella Bergamasca. Protagonista un 29enne di Novate Milanese che dopo essere stato rintracciato dai veri militari, è stato arrestato.

Visto letteralmente con le mani nel sacco, il malvivente era riuscito a convincere la vittima, una signora anziana, di non essere un ladro ma un carabiniere in servizio, impegnato in un'attività per sventare i furti. La donna si è lasciata distrarre e il 29enne intanto le ha sottratto gioie in oro e 1500 euro in contanti, per poi darsi alla fuga.

I carabinieri però grazie a un'indagine lampo hanno individuato l'uomo, che nei giorni scorsi è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato e sostituzione di persona.