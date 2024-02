Il video del finto cieco che guida e del finto invalido che entra nella sua auto

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Uno, il finto cieco, guidava un Suv. L'altro, il finto invalido, si alzava tranquillamente dalla sedia a rotelle per entrare nella macchina dell'amico. Entrambi sono ora stati arrestati dalla guardia di finanza con le accuse, a vario titolo, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso ideologico per induzione, indebita percezione del reddito di cittadinanza e autoriciclaggio.

Le indagini sono partite dal finto cieco - un cittadino pakistano residente a Misinto, in Brianza - che negli anni ha intascato 27mila euro di pensione di invalidità e 2.700 euro di reddito di cittadinanza. Ai finanzieri è bastato seguirlo mentre saliva in auto e guidava - come si vede nel video - per accertare che l'invalidità era in realtà falsa.

E proprio durante l'inchiesta è emerso il secondo uomo, anche lui pakistano, residente a Cesano Maderno. Sulla carta invalido totale, i militari lo hanno visto alzarsi tranquillamente dalla sedia a rotelle per entrare nella macchina dell'amico.