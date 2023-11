Il finto dentista senza laurea (e recidivo)

Un finto dentista (recidivo) è stato denunciato in Piemonte dalla guardia di finanza. Secondo quanto si apprende, lavorava in due studi: uno a Casale Monferrato (Alessandria) e uno nel Milanese.

L'uomo, che ha 50 anni, esercitava la professione di medico odontoiatra senza avare mai conseguito la laurea e senza essere quindi iscritto all'ordine professionale. Secondo le risultanze, figurava come amministratore unico di uno studio che, pur essendo attrezzato a svolgere l'attività, non era in regola in quanto mancava di un direttore sanitario.

Il finto professionista era stato già denunciato anni fa, per lo stesso motivo, e aveva chiesto e ottenuto il patteggiamento. Ma poi aveva continuato con l'attività. Durante l'operazione sono stati sequestrati i due studi e le apparecchiature. Il finto dentista risponde di esercizio abusivo della professione sanitaria e truffa.