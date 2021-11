Ennesima truffa agli anziani, si finge idraulico e porta via migliaia di euro

Ha finto di essere idraulico per rubare a una ignara signora di 87 anni tutto quello che aveva in casa. L'ennesima truffa a danno di anziani (di cui una delle ultime a Milano aveva visto protagonista una finta dottoressa) questa volta si è consumata mercoledì 24 novembre in un palazzo della zona di Porta Genova, dove è intervenuta la polizia di Stato.

Il truffatore ha 'agganciato' la vittima nell'androne del condominio, dove ha dichiarato di essere l'idraulico convocato dall'amministratore condominiale per un presunto controllo alle tubature.

La donna, purtroppo, si è fatta persuadere, facendolo entrare nel suo appartamento. A quel punto il malvivente ha usato una tecnica già consolidata: ha sostenuto di dover utilizzare una soda che - guarda caso - avrebbe potuto danneggiare gioielli e banconote, che per questo erano da riporre, tutti insieme, sulla parte alta di un mobile.

L'anziana ha seguito le indicazioni del finto idraulico, depositando tutti i suoi monili e circa 2mila euro in contanti che aveva in casa, sulla sommità dello stesso mobiletto. A quel punto l'uomo le ha chiesto di chiudere il rubinetto della cucina, che in precedenza le aveva fatto aprire. E in quel frangente si è dileguato.

Le indicazioni della questura, dovessero presentarsi situazioni simili, è quella di non fare entrare in casa, per nessun motivo persone sconosciute e di contattare immediatamente il 112 per ricevere supporto.