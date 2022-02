Finge di essere stato rapito per avere i soldi dai genitori: "Volevamo fare come Lapo"

Ha fatto credere ai suoi genitori di essere in pericolo. Con l'aiuto di due complici, i suoi due presunti aguzzini, ha convinto sua mamma e suo padre che era sul punto di morire. Tutto per 1.500 euro e, così hanno confessato loro stessi, per imitare Lapo Elkann.

Tre uomini - un brianzolo di 35 anni, un suo coetaneo partenopeo e un 49enne della provincia di Monza - sono stati denunciati nel weekend con le accuse di violenza privata e procurato allarme in concorso dopo aver inscenato un sequestro di persona. L'allarme è scattato verso le 20 di sabato, con una telefonata che il 35enne di Seregno ha fatto ai suoi genitori 60enni, raccontando loro di essere stato rapito da due calabresi.

Spaventati, e preoccupati che il sequestro avesse a che fare con i problemi di tossicodipendenza del figlio, i due hanno subito dato l'allarme ai carabinieri e hanno continuato a ricevere chiamate dal figlio. Durante una delle telefonate, secondo quanto spiegato dai militari in una nota, a prendere la parola è stato un secondo uomo che, con un forte accento calabrese, ha detto alla coppia che avrebbero fatto a pezzi l'uomo e lo avrebbero lasciato per strada.

A quel punto gli investigatori hanno organizzato un finto appuntamento per lo scambio di denaro e hanno presidiato la zona mentre i due 60enni andavano al bancomat a prelevare. Lì vicino è stato sopreso il 35enne brianzolo, che è stato subito fermato, mentre i due complici sono stati trovati a bordo di una Bmw con targa ceca. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno ricostruito che i tre, come da loro stessi poi confermato, si erano lasciati ispiarare dal finto sequestro messo in scena nel 2015 da Lapo Elkann a New York, quando il rampollo di casa Agnelli aveva finto un rapimento per avere dei soldi dalla sua famiglia. Ma anche questa volta, come in passato, la bugia è stata subito scoperta.