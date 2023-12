Il finto regista e gli abusi alle attrici ai casting: condannato a 11 anni e 9 mesi

Avrebbe abusato di quelle ragazze arrivate da lui per lavorare. Arrivate da lui con il sogno di diventare attrici. Claudio M., oggi 51 anni, è stato condannato venerdì dal tribunale di Roma a 11 anni e 9 mesi di carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di otto ragazze che volevano provare a entrare nel mondo del cinema e che venivano adescate con la scusa di effettuare provini.

I giudici della quinta sezione penale del tribunale di Roma hanno comminato una pena superiore a quella chiesta dalla Procura, che aveva sollecitato una condanna a 9 anni. Il sedicente regista, secondo l'accusa, tra il 2019 e il 2020 avrebbe compiuto le violenze su otto aspiranti attrici nella Capitale.

L'uomo, come riportato nel capo di imputazione relativo agli otto diversi episodi, "fingendo di essere il regista incaricato" da una società, "soggetto giuridico inesistente, per effettuare un casting di film, si attribuiva un falso nome e una falsa qualità professionale, traendo in inganno le vittime e costringendole con violenza a subire atti sessuali".

Il 51enne era stato arrestato nell'estate del 2020 ed era tornato libero durante il processo per la scadenza dei termini. Sempre nel 2020, a dicembre, Claudio M. era finito in manette anche a Milano per lo stesso motivo. Sotto la Madonnina avrebbe abusato di quattro giovani anche loro contattate per i casting di "La forza dell'amore" o "Miele amaro", film in realtà mai realizzati.