Il finto vigile e la moglie che hanno rubato tutti i risparmi a un'anziana

Incastrati dai vigili. Quelli veri. Un uomo e una donna - 37 anni lui, 36 lei, entrambi di Noto - sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla polizia locale con l'accusa di truffa perché sospettati di aver sottratto 17mila euro a un'anziana milanese.

L'indagine sui due è iniziata ad agosto scorso, quando una coetanea della vittima, sua vicina di casa, ha raccontato a un vigile di quartiere del municipio 7 che la sua amica, 86 anni, le aveva confidato di dovere dei soldi a un "vigile urbano" con il quale mesi prima aveva avuto un piccolo incidente d'auto, danneggiando lo specchietto della sua macchina. Il ghisa, capendo che qualcosa non andava, ha così invitato la "testimone" in comando e ha raccolto la sua denuncia.

"È emerso, così - si legge in una nota della Locale -, che l'anziana era stata raggirata da un uomo che, quasi sempre accompagnato da una donna, fingendosi vigile e con la scusa di dover pagare una serie di multe a seguito dell'incidente nel quale era rimasto coinvolto, si era fatto consegnare praticamente tutti i risparmi che erano sul conto". Per un bottino totale di 17mila euro, tutti prelevati in più o meno in un anno nella banca della signora, come confermato anche dalla filiale agli investigatori e soprattutto da un diario dell'86enne, che aveva tenuto la contabilità di tutte le somme date alla coppia.

Nelle scorse settimane, dopo l'ultimo accredito della pensione, i ghisa erano intervenuti proprio in banca e avevano identificato moglie e marito, che avevano scortato la vittima da casa fino alla Bpm per farle prelevare altro denaro contante. A quel punto il pm titolare dell'indagine ha chiesto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che è stata concessa ed è stata eseguita sabato scorso. Martedì, dopo l'interrogatorio di garanzia, i due truffatori sono finiti a San Vittore.

“L'operazione offre nuovamente l'occasione per richiamare l'attenzione di tutti, non soltanto delle persone anziane, a prestare la massima attenzione per non cadere vittima di inganni come quelli descritti, diffidando in particolare di quanti, nel corso di visite a domicilio ‘a sorpresa’, affermano di dover eseguire generiche verifiche o promettono rimborsi o facili risparmi. L’impegno della procura in questo specifico settore è massimo: nel corso dei primi nove mesi del 2023 sono state arrestate 15 persone", ha sottolineato il procuratore aggiunto Eugenio Fusco.

"Come comune e polizia locale - gli ha fatto eco l’assessore alla sicurezza, Marco Granelli -, siamo estremamente sensibili al reato della truffa che colpisce prevalentemente persone sole e fragili. La collaborazione fra istituzioni è fondamentale e altrettanto importante è informare per persone, per questo organizziamo incontri nei quartieri tra cittadini e cittadine, Polizia locale, il Pool antitruffa della Procura di Milano, la Prefettura e i municipi. Il mio invito è sempre di chiamare il 112 quando si sospetta di essere stati contattati da un truffatore”.