Fiori, lumini e palloncini: così Milano ricorda Luca Marengoni

Fiori, lumini e un palloncino rosso a forma di cuore. È quanto è stato lasciato da alcuni milanesi in via Tito Livio all'incrocio con via Ammiano dove nella mattinata tra martedì e mercoledì 9 novembre un 14enne, Luca Marengoni, è morto investito da un tram.

In molti passando a piedi si fermano per un momento di raccoglimento prima di proseguire lungo il marciapiede. Un mazzo di fiori è stato lasciato anche lungo i binari e altri sul cancello del liceo scientifico Albert Einstein, frequentato dal ragazzo e poco distante dal luogo dell'incidente. Nel frattempo il sindaco Sala ha dichiarato un giorno di lutto cittadino.

Nei piani di urbanistica della città, gli interventi di messa in sicurezza intorno alle scuole dovrebbero avere la priorità assoluta - ha dichiarato il consigliere della lista Beppe Sala Sindaco Marco Mazzei -. Oltre, ovviamente, alla realizzazione di piste ciclabili, è necessario un contrasto alla velocità di circolazione della auto, magari con restringimenti di carreggiata o con avvisi che invitino alla prudenza nella zona circostante dei plessi. Ogni municipio potrebbe fare un elenco degli istituti localizzati in posizioni critiche e partire subito da lì. Bisogna agire in questo senso e più velocemente di come si è fatto finora".

"Non so dire se queste misure preventive avrebbero salvato la vita a Luca - ha sottolineato Mazzei - ma sicuramente eviterebbero tanti incidenti più o meno gravi. Oltre alle dichiarazioni di cordoglio, bisogna mandare subito dei segnali chiari e dirsi dove è necessario lavorare fin da subito. Il liceo Einstein è pieno di ragazzi che utilizzano la bici per andare a scuola – ha spiegato poi Mazzei, facendo riferimento all’istituto scolastico frequentato dalla vittima - . E la zona intorno è trafficatissima e priva di piste ciclabili, come succede per tante altre scuole a Milano".