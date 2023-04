Firme false per partecipare alle elezioni dell'Aci, due fratelli indagati

Hanno falsificato le firme necessarie per presentare la candidatura di uno di loro ai vertici di Aci Verbano-Cusio-Ossola. Due fratelli sono ora finiti sotto indagine dalla procura di Verbania. Si tratta di un 39enne e un 44enne, entrambi residenti nella città metropolitana di Milano. Ad entrambi è stato ora notificato l'avviso di conclusione delle indagini, condotte dai carabinieri di Verbania,

Tutto è iniziato a primavera del 2022, in seguito a una segnalazione in cui veniva messa in dubbio l'autenticità di alcune firme a sostegno della candidatura di uno dei due fratelli alle elezioni del 2021. I carabinieri hanno ascoltato vari soci del club presunti firmatari della candidatura ed è emerso che, su 110 firme, 24 erano state falsificate. Alcuni hanno completamente disconosciuto la propria firma, altri hanno dichiarato di avere delegato a voce i due fratelli ad apporre la firma al posto loro, procedura che equivale alla nullità della sottoscrizione.

La commissione elettorale dell'Aci Sport Vco ha in buona fede ritenuto valida la candidatura. Di qui l'accusa di falso per induzione, di cui ora i due fratelli rispondono.