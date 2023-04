Giovane paziente molestata: arrestato fisioterapista

Un fisioterapista di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una sua giovane paziente. Il provvedimento del Giudice per l'indagine preliminare del Tribunale di Milano è scattato dopo le indagini nate grazie alla denuncia della vittima.

L'uomo, che lavora in una struttura sanitaria del Milanese, è stato messo ai domiciliari. I militari, coordinati dalla Procura, avevano iniziato a indagare su di lui lo scorso febbraio. Venerdì 21 aprile è arrivato l'arresto: il 46enne è gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata commessa nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Gip ha considerato sussistenti i gravi indizi di colpevolezza messi in luce durante le indagini sulla violenza sessuale, che sarebbe stata commessa dal 46enne durante un trattamento di fisioterapia. Al momento inquirenti e investigatori non escludono che vi possano essere altre vittime dell'uomo. Per chi fosse eventualmente informato sui fatti l'invito è di rivolgersi alla polizia giudiziaria chiamando i numeri 0254332570 - 0254332553. Ogni segnalazione verrà ricevuta con le più assolute garanzie di riservatezza garantite dalla legge.