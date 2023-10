Oggi il flash mob dei radicali a Milano contro la povertà

Atteso per oggi, lunedì 23, il flash mob dei radicali italiani a Milano, ore 11.30 in via San Bernardino davanti alla Caritas ambrosiana. I radicali italiani annunciano una serie di interventi nello stesso giorno nelle principali piazze italiane. Ogni intervento in ogni città avrà un suo significato specifico e porterà con sé la denuncia su una tematica. “A Milano le sveglie suoneranno per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla povertà”, spiegano in una nota, riferendosi alla proposta del reddito minimo di inserimento.

“I dati Istat ed Eurostat dal 2008 a oggi evidenziano un aumento del numero di persone che vivono in condizioni di povertà e un parallelo aumento delle disuguaglianze sociali, cosa che determina un blocco dello sviluppo sociale ed economico degli individui”, denunciano Federica Valcauda e Oreste Gallo della direzione nazionale radicali italiani.

“La proposta di legge radicale su un reddito minimo d’inserimento è una soluzione che va sostenuta, perché a differenza del reddito di cittadinanza, che non dava alcun incentivo a trovare davvero lavoro, questa proposta aiuta realmente le persone a uscire dalla condizione di povertà in maniera autonoma”, affermano. L’obiettivo sarebbe dare sostegno senza assistenzialismo, nell’ottica di dare servizi sociali sufficienti sui territori.