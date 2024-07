Flash mob pro Palestina, turisti a Milano scambiano i botti per un attentato e scappano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Momenti di tensione venerdì pomeriggio a Milano. Una trentina di manifestanti pro Palestina hanno messo in scena un flash mob in via Dante volto a rappresentare quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza. Ma dopo il suono di una sirena e l’esplosione di alcuni mortaretti, che dovevano similare degli spari, è scoppiato il caos con turisti e avventori dei locali che si sono dati alla fuga pensando a un attentato.

Alla fine del momento di caos, quando è stato chiaro che si trattava di una performance, è scoppiata la rabbia della gente impaurita e dei camerieri dei bar che hanno affrontato i manifestanti arrivando quasi allo scontro fisico. Sul posto sono dovuti intervenire alcuni uomini della Digos che hanno impedito la rissa.

Il corteo è partito da piazza Duomo, davanti al McDonald's, intorno alle 17. Si tratta della 38esima manifestazione dallo scoppio della guerra tra Palestina e Israele. "A quasi 8 mesi dal 7 ottobre siamo arrivati a quasi 40mila morti tra la popolazione civile palestinese a cui vanno aggiunte almeno altre 10mila donne, uomini, bambine e bambini eufemisticamente 'dispersi' sotto le macerie, calpestati dai carri armati e dalle ruspe, disintegrati dalle bombe incendiarie e dal fosforo bianco, nascosti in fosse comuni", hanno affermato gli organizzatori.