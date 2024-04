Flash mob degli studenti a Milano, ma sono pochi e salta il corteo

Flash mob degli studenti di Milano davanti al Castello Sforzesco per chiedere, ancora una volta, lo stop alla guerra a Gaza. I ragazzi si sono presentati in gruppo con striscioni e fumogeni dei colori della bandiera palestinese. La manifestaizone è stata promossa dagli studenti dei collettivi milanesi e di Uds Lombardia. In principio era previsto un corteo, poi annullato perché i partecipanti erano troppo pochi, circa un centinaio. "Contro il genocidio, repressione e meritocrazia", scrivono sui social gli attivisti.

Il sostegno è stato espresso al popolo palestinese, contro "la repressione che reprime ogni forma di dissenso e la scuola del merito, per costruire un'alternativa reale all'attuale sistema scolastico e per una società diversa".

Al termine della manifestazione gli studenti sono andati al parco Sempione per un'assemblea pubblica a cui hanno partecipato una cinquantina di ragazzi circa per fare il punto sulle richieste alla Regione. "Vogliamo uno stanziamento di fondi bastevole ad assicurare la totale accessibilità di materiali scolastici e trasporto pubblico, l'istituzione di un reddito di formazione per tutti gli studenti lombardi, sportelli psicologici ed educazione sessuale garantiti in tutte le scuole, una legge sulla rappresentanza studentesca negli IeFP della Regione e una conferenza regionale sul diritto allo studio in Lombardia", dice una studentessa.