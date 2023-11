Flavio Briatore rapinato in centro: "Milano è una città pericolosa"

“Milano città sicura o insicura? Sentite questa storia. Cosa è successo a me”. A parlare è Flavio Briatore sul suo profilo Instagram, che racconta una vicenda accadutagli in centro a Milano. “Erano le 11 del mattino, mi trovavo in via Cordusio per una caffè e il mio autista mi stava aspettando fuori”. Secondo quanto spiegato dall’imprenditore, l’autista sarebbe sceso dalla vettura per rispondere a una telefonata di lavoro, quando “un monopattino con a bordo un extracomunitario ha aperto la portiera della macchina e rubato il mio zainetto fuggendo”. Per fortuna, sottolinea Briatore, a pochi passi dal furto era presente un capitano della guardia di finanza che ha intercettato e fermato il ladro restituendo lo zaino al proprietario.

“Secondo voi non è una roba da matti che in via Cordusio, alle 11 del mattino, c’è gente che ti viene a rubare in macchina fregandosene che ci fosse l’autista?”, chiede Briatore che poi si rivolge al sindaco Beppe Sala chiedendo di fare qualcosa. “Dice sempre che va tutto bene, ma non c’è nulla sotto controllo. Milano è una città pericolosa”, ribadisce.

È solo l’ultima delle denunce via social di vip e non sui problemi di sicurezza a Milano. Furti, scippi e molestie sono all’ordine del giorno e chi ha una manciata di follower ha deciso di sfruttare la rete per raccontare quello che accade ogni giorno. Non molto tempo fa aveva il caso di Elenoire Casalegno aveva fatto molto discutere. E anche lei aveva deciso di raccontarlo su Instagram.