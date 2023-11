Calcioscommesse, indagato Alessandro Florenzi del Milan

Alessandro Florenzi, calciatore del Milan, è stato iscritto dalla procura di Torino nel registro degli indagati nell'inchiesta sul calcioscommesse. Il difensore rossonero, ex Roma e campione d'Italia con il Diavolo, stando a quanto riferisce l'agenzia Agi, risponderebbe dell'ipotesi di reato di esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa, fattispecie prevista all'art. 4 della legge 401 del 1989.

Nello stesso procedimento sono indagati anche l'ex compagno ai tempi della Roma, Nicolò Zaniolo, oltre che Sandro Tonali - ex capitano del Milan - e Nicolò Fagioli. Il centrocampista ora in forza al Newcastle e lo juventino hanno già patteggiato la pena con la giustizia sportiva riconoscendo di aver scommesso e sono stati ascoltati dai magistrati. Zaniolo, invece, pare avesse sostenuto davanti ai pm di non aver mai puntato sul calcio.

Florenzi nei prossimi giorni dovrebbe andare a Torino per rispondere anche lui alle domande del pm. Al momento né il calciatore né il Milan hanno rilasciato commenti.