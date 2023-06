Un omicidio e un tentato suicidio sono stati scoperti in piazza XX Settembre, nel Borgo Villa a Incisa Scapaccino, nell'Astigiano, all'ora di pranzo di oggi, venerdì 9 giugno 2023. Paolo Riccone (nella foto sotto), un 50enne ricercatore socioeconomico, ha ucciso a coltellate la compagna convivente, Floriana Floris, disoccupata di 49 anni originaria di Milano, e poi ha tentato il suicidio.

Il tutto è avvenuto verosimilmente due giorni fa, mercoledì 7, nella casa in cui vivevano insieme: da allora Riccone, dopo essersi ferito col coltello, avrebbe vegliato il cadavere della compagna. In casa c'erano anche il cane pastore tedesco e il gatto della coppia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano col coordinamento del pm Eleonora Guerra della procura di Alessandria.

Il presunto assassino, ferito è stato trasportato all'ospedale di Asti: le sue condizioni non sono gravi. L'uomo, figlio dello storico benzinaio del paese morto lo scorso 2 maggio, lavorava come ricercatore a Alessandria. In passato era stato consulente del Ministero del lavoro a Roma. Di recente aveva avuto problemi psichiatrici. Non ha confessato l'omicidio, sostenendo di avere trovato la compagna morta in casa.

L'omicidio è stato scoperto dopo l'allarme dato oggi dalla figlia della vittima, che risiede a Milano (città di cui era originaria anche la madre) e si è preccupata in quanto non sentiva la madre e neanche il suo compagno da due giorni. Per questa ragione i carabinieri sono entrati nella casa grazie all'intervento dei vigili del fuoco che hanno aperto la porta, trovando il cadavere e il ferito. La coppia, in cui entrambi erano stati precedentemente sposati, era tornata ad abitare da poco a Incisa Scapaccino dopo avere vissuto altrove.

Il sindaco Matteo Massimelli dichiara a TorinoToday: "Sono un po' sconcertato, è una tragedia che nessuno avrebbe potuto immaginarsi. Siamo attoniti e stupiti. C'è vicinanza della comunità verso le famiglie coinvolte. Si tratta di una tragedia, siamo vicinissimi a chi ha perso un familiare".