I tossicodipendenti che non potranno più "entrare" a Milano

La Questura emette 18 foglia di via obbligatori per "clienti" di Rogoredo

Via da Milano. La Questura meneghina ha emesso 18 "fogli di via obbligatori" nei confronti di 18 uomini, tutti italiani tra i 24 e i 36 anni e tutti tossicodipendenti sorpresi più volti nelle aree attorno alla stazione di Rogoredo.

La firma sul provvedimento da parte del Questore, Giuseppe Petronzi, è arrivata dopo il lavoro di istruttoria condotto dagli agenti della divisione anticrimine e della Polfer. I 18, stando a quanto riferito da via Fatebenefratelli, si erano più volte resi responsabili di numerosi episodi che avevano messo in pericolo la propria sicurezza e quella dei trasporti pubblici.

A inizio maggio, proprio a Rogoredo, alcuni di loro avevano centrato con delle pietre due treni in transito, mentre più volte i tossicodipendenti alla ricerca di una dose si erano spinti sui binari o in aree riservate agli addetti ai lavori. In più, ricostruisce la Questura in una nota, le diciotto persone sono state trovate con "siringhe e altri oggetti utili alla preparazione e assunzione della droga all'interno della stazione".

I 18, che sono residenti nel Nord Italia, con il foglio di via vengono "rimpatriati" nel loro comune di residenza, con - sottolineano dalla polizia - "l'espresso divieto di rientrare nel comune di Milano per un periodo da uno a tre anni". In caso di mancato rispetto della prescrizione, rischiano un aggravamento della misura fino all'arresto.