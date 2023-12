Folgorato da una scarica elettrica: operaio gravissimo

Grave incidente sul lavoro venerdì mattina a Cambiago, nel Milanese. Poco dopo le 8.30, per cause ancora in corso di accertamento, un elettricista è rimasto folgorato mentre lavorava su una cabina. Teatro della tragedia è stata un'azienda che si trova in via Boneschi e si occupa della lavorazione dell'acciaio.

L'uomo - un 42enne cittadino romeno, dipendente di una ditta esterna - è in gravi condizioni. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza, una'auto medica e l'elicottero del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri e i tecnici di Ats, cui saranno affidati i rilievi per ricostruire le cause dell'incidente.