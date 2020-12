Milano zona gialla, folla e assembramenti in centro: così tra corso Garibaldi e corso Como. Video

Folla e assembramenti lungo corso Garibaldi e corso Como a Milano la sera di domenica 13 dicembre. Così come nelle vie dello shopping e in piazza Duomo al mattino. Sono molti i cittadini che questa domenica, giorno in cui l'intera regione Lombardia è diventata zona gialla, hanno scelto di passare alcune ore di relax lontano da casa. Peccato che in tantissimi si sono riversati proprio nelle stesse strade, nelle stesse piazze, creando assembramenti che, purtroppo, non promettono nulla di buono, se l'intenzione di Regione Lombardia e Comune di Milano - com'è ovvio che sia - è quella di non retrocedere a zona arancione ed evitare l'arrivo della cosiddetta terza ondata.

Questo video è stato girato alle 18.30 in corso Garibaldi. Gli assembramenti fuori dai locali - alcuni dei quali ancora aperti nonostante la chiusura prevista sia quella delle 18 - sono evidenti. Milano, come le altre città in Italia, teme che si abusi della nuova misura: quella gialla è la zona più "libera" prevista dal dpcm, anche se il coprifuoco dalle 22 alle 5 resta valido.

Il sindaco Beppe Sala ha già detto ai suoi cittadini di continuare ad essere prudenti, così come il presidente di Regione Lombardia.