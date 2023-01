Folle inseguimento contromano in tangenziale a Milano

Folle e pericoloso inseguimento tra le strade di Milano e la tangenziale. Due pregiudicati marocchini, un 26enne e un 27enne, sono finiti in manette. Prima non si sono fermati all'alt di un posto di controllo della polizia, poi hanno dato vita a una fuga, terminata contromano tra gli svincoli della Tangenziale Est a San Donato Milanese, dove sono stati arrestati.

La 'scorribanda' da film è accaduta intorno alle 3 della notte tra venerdì e sabato. I due, a bordo di una station wagon, non si sono fermati all'alt in via Broni, in zona Vigentino. Gli agenti li hanno inseguiti fino all'altezza della Tangenziale Est dove anche la Stradale ha cercato di bloccarli.

Alla fine l'auto si è fermata bruscamente su uno svincolo della via Emilia, dove i due volevano fuggire a piedi. La vettura gli è finita contro, e gli agenti hanno bloccato subito uno dei due, ancora nell'auto e poco dopo l'altro, che si stava allontanando. Per loro le accuse sono di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Nessuno dei coinvolti, agenti e fuggitivi, ha avuto bisogno di cure mediche.