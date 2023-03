Il 23enne che gira con una katana e minaccia un passante: attimi di follia Milano

Con una lunga katana stava minacciando una persona al termine di una lite in strada. Mercoledì mattina di follia per un 23enne a Milano. I carabinieri lo hanno denunciato per "porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere". È un cittadino marocchino e stava affrontando un incensurato ivoriano di 30 anni.

I militari, impegnati nei servizi straordinari per la sicurezza della Stazione Centrale e dei suoi dintorni, sono intervenuti in via Fara dove il nordafricano puntava l'arma ornamentale contro il suo avversario. A quanto pare, secondo quanto riferito dal comando provinciale di via Moscova, la zuffa era iniziata pochi minuti prima per futili motivi. A chiamare il 112 sono stati altri passanti.

I carabinieri, che stavano già pattugliando la zona, hanno rintracciato e identificato il 23enne. Il giovane ha cercato inutilmente di nascondere la lunga 'spada' di 40 centimetri. È stato denunciato mentre la katana, ritrovata in strada, è stata sequestrata. Durante l'intervento nessuno è rimasto ferito.