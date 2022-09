Il 17enne che corre per strada (e nei giardini privati) completamente nudo

Completamente nudo, urlando frasi sconnesse, ha seminato paura a Paullo nel quartiere di villette di via Milano, nella mattinata di martedì 6 settembre. Non erano ancora le sette quando un giovanissimo, di appena 17 anni, è stato visto scavalcare prima l'uno poi l'altro cancelletto, e infine correre per la strada, gridando parole e frasi apparentemente senza senso.

Diverse le telefonate al 112. I carabinieri sono intervenuti sul posto. Lui, prima, è scappato, poi si è scagliato contro i militari che si sono visti costretti ad estrarre il taser, puntarlo verso di lui e sparare. A quel punto è stato neutralizzato e poi sedato dai sanitari del 118, arrivati nel frattempo, che hanno disposto il trasferimento in codice giallo al pronto soccorso di Vizzolo Predabissi.

Secondo quanto riferito, il 17enne era incensurato. E' stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Non chiare le ragioni del suo gesto, ma si ipotizza un forte abuso di sostanze stupefacenti.