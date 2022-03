Emanuela Folliero cade a Milano e si rompe una gamba

Una caduta, evidentemente rovinosa. E una gamba completamente ingessata. Incidente a Milano per Emanuela Folliero, 57 anni, ex "signorina buonasera" di rete 4 e tra le conduttrici tv più note d'Italia. Mercoledì, stando a quanto lei stessa ha raccontato sui social, la presentatrice è rimasta vittima di una brutta scivolata poco lontano da casa sua ed è finita al pronto soccorso del Gaetano Pini, dove i medici le hanno riscontrato una frattura alla gamba.

"Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi", lo sfogo social della Folliero, che nel suo post ha taggato il sindaco meneghino, Beppe Sala, e regione Lombardia. "Grazie ai miei soccorritori, ai medici e agli operatori dell’ospedale Gaetano Pini", ha aggiunto la 57enne.

La conduttrice ha poi condiviso anche alcune stories in cui la si vede sul divano con la gamba destra quasi totalmente ingessata. "Ecco, guarda qua che bella serata. Oggi sono uscita di casa, ho fatto venti passi e mi sono imbattuta in uno dei tanti trabocchetti dei marciapiedi di Milano. Sono caduta come una pera e mi sono fracassata", ha aggiunto la Folliero. La presentatrice ha poi voluto chiarire che la foto condivisa su Instagram "on è né un selfie né una foto voluta da me, ma la conseguenza della cattiva manutenzione delle strade di Milano".