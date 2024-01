Il locale dice "no" a Forza Nuova: "Ci dissociamo da ogni collegamento"

Marcia indietro. Il Barrio alto, locale di via Serio che sabato 20 gennaio avrebbe dovuto ospitare una conferenza stampa di Forza Nuova, ha deciso di non concedere al movimento di estrema destra i propri spazi. L'appuntamento doveva servire al movimento di Roberto Fiore - la cui presenza era ed è annunciata - per presentare la corsa alle prossime Europee.

Milano antifascista si era subito schierata contro l'evento, denunciando l'arrivo sotto la Madonnina di Fiore, recentemente condannato a più di otto anni per l'assalto alla sede della Cgil a Roma. "Riteniamo inaccettabile, anche alla luce dei precedenti di Roberto Fiore, che sia consentito un evento pubblico di questo tipo nella città di Milano", le parole dell'associazione, che aveva poi chiesto alla Questura di vietare la conferenza.

Mercoledì sera però è arrivata la decisione del titolare del pub, che si sono detti "all'oscuro dei contenuti" dell'evento "e dell'orientamento politico della persona che ha prenotato la saletta". Il ristorante - hanno fatto sapere in una nota - "si dissocia da qualsiasi collegamento ad organizzazioni politiche di qualsiasi forma".

"Non sapevamo assolutamente che la sala fosse stata prenotata da un movimento politico - ha spiegato a MilanoToday il proprietario del locale -. Un signore ci aveva chiesto uno spazio sotto per una conferenza e lo avevamo prenotato. Poi - ha concluso - abbiamo scoperto chi erano perché qualcuno ce l'ha segnalato e ci ha mandato delle mail".