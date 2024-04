Incidente a Milano, auto si ribalta dopo lo schianto: gravi due donne

Grave incidente nella notte tra venerdì e sabato a Milano. Lo schianto, che ha coinvolto due auto, si è verificato alle 3.30 in via delle Forze Armate, all'angolo con via Filippo Maria Beltrami. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, le due macchine si sono scontrate tra loro, con una delle due - una Toyota Yaris - che si è poi ribaltata, tanto che per estrarre i veicoli dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Tre le persone ferite: una donna di 41 anni è finita in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo con un trauma toracico serio, una donna di 57 anni è stata ricoverata all'Humanitas - anche lei in codice rosso - per un trauma cranico e alla schiena, mentre un ragazzo di 24 anni è stato portato in codice giallo al Policlinico per le ferite. Le condizioni delle due donne sono le più delicate.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, ora al lavoro per ricostruire l'accaduto e cercare di accertare la dinamica ed eventuali responsabilità dell'incidente.