Lo sfogo di Chiara Tramontano: "Giulia non ricambiò l'abbraccio dell'amante"

"C'è una cosa che non tollero: sentirvi dire che l'ultimo abbraccio di Giulia con l'amante del suo compagno sia un lume di solidarietà in questa storia buia". È quanto ha scritto in un post su Facebook Chiara Tramontano, sorella di Giulia: la ragazza uccisa al settimo mese di gravidanza dal compagno Alessandro Impagnatiello, un pensiero riguardo all'immagine di un abbraccio tra la 29enne e la ragazza con cui l'uomo, dal primo giugno in carcere, aveva una relazione parallela.

Il fotogramma, agli atti dell'indagine, è stato ripreso da una telecamera a circuito chiuso poche ore prima dell'omicidio e ritrae il momento dell'incontro tra le due donne. "Lascio qui la mia opinione - ha scritto la sorella - perché ho bisogno di gridarla affinché quel frame catturato dalle telecamere possa essere osservato con gli occhi della verità. Mia sorella si è avvicinata al suo interlocutore con le braccia cadenti lungo il corpo. Viene avvolta da un abbraccio che non ricambia. Giulia non abbraccia la donna che si è intrufolata in casa sua ricoprendo il ruolo dell'amante. E ciascuno di noi avrebbe fatto la stessa cosa".

Secondo la sorella di Giulia "si sta cercando una morale inesistente nella tragedia che ha sconvolto le nostre vite. La solidarietà è altro, ha diverse tempistiche ed è mossa dal bene". Poi un pensiero rivolto alla sorella: "Non ti ha salvato l'amore e la solidarietà, ma le mie unghie difenderanno il tuo ricordo per sempre".