Sono stati sospesi i treni tra Milano e Parigi (per una frana)

È stato interrotto (anche) il collegamento ferroviario tra Milano e Parigi a causa della frana che ha interessato la valle della Maurienne (Francia, appena al di là del tunnel del Frejus). È successo nel pomeriggio di domenica e non risultano feriti.

In due momenti distinti, secondo quanto riportato dai media francesi, si sarebbero staccati 700 metri cubi di roccia e la frana nella sua parte terminale ha interessato anche la route dipartimentale 1006 e l'autostrada A43, chiuse nel tratto compreso tra Saint-Michel-de-Maurienne et Modane. La linea Milano-Lione è interrotta tra Modane e Chambery

I collegamenti ferroviari con l'Italia sono chiusi per le giornate di oggi, lunedì 28, e domani, martedì 29 agosto. Sono soppressi i seguenti treni Frecciarossa (oltre ai Tgv francesi): Milano Centrale (6:25) - Modane - Paris Gare de Lyon (13:22); Paris Gare de Lyon (7:30) - Modane - Milano Centrale (14:07); Paris Gare de Lyon (15:16) - Modane - Milano Centrale (22:07); Milano Centrale (15:53) - Modane - Paris Gare de Lyon (22:34). In territorio transalpino è limitata la circolazione sull'autostrada A43, che era stata inizialmente chiusa. Ieri per alcune ore è stato chiuso il traforo del Frejus, che però è attualmente aperto.