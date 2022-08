Frana sulla Statale: auto colpite da sassi, traffico paralizzato da Milano

Sassi sull'asfalto, auto colpite e circolazione in tilt. Notte e mattina di passione sulla statale 36, la Valassina, che collega il Nord Milano con la Valtellina passando dai laghi, teatro nella notte di una frana, che si è verificata ad Abbadia Lariana.

Al momento è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Nord al km 56,000, proprio in località Abbadia Lariana e il traffico è deviato lungo la Ss36 “Raccordo Lecco-Valsassina”. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.

Nella notte sono invece intervenuti i pompieri con due squadre, tra cui una del nucleo Saf - speleo-alpino-fluviale - per mettere in sicurezza la strada. Stando a quanto appreso, sono stati alcuni massi a cadere, causando danni a diverse autovetture di passaggio.

Per andare in Valtellina è obbligatorio passare dalla Valsassina o, addirittura, utilizzare la strada che corre lungo l'altra sponda del ramo lecchese del Lario.