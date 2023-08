"Servono strade sicure": la manifestazione dopo l'incidente che ha ucciso Francesca

Un momento di raccoglimento in via Caldara. Sul luogo dell'incidente. Un momento per ricordare Francesca Quaglia, la 28enne travolta e uccisa da un camion nella mattinata di martedì 29 agosto in Porta Romana. Ma non solo. Sarà anche un momento per chiedere maggiore sicurezza sulle strade della città. Per questo gli attivisti delle due ruote a pedali hanno organizzato una manifestazione all'incrocio con piazza Medaglie d'Oro. L'appuntamento è alle 19.

Gli attivisti vogliono limiti di velocità più bassi, ben al di sotto dei 50 chilometri orari. "Quale che sia la dinamica dell'incidente nelle città dove si va a 30 all'ora gli incidenti sono molto diminuiti".

"Bene il provvedimento dei sensori laterali dei camion, anche se tardivo e molto dilazionato, ma non basta , molte persone hanno paura ad usare la bicicletta: dobbiamo mettere in sicurezza la città", si legge in una nota che sta viaggiando sui social.

L'incidente: cos'è successo

La tragedia si è consumata due minuti prima delle 10. Francesca e il camion, un bestione per il movimento terra (vuoto), viaggiavano nella stessa direzione verso viale Angelo Filippetti. A una ventina di metri dal semaforo di piazzale Medaglie d'Oro, per cause da accertare, la bicicletta è finita sotto le ruote dell'autocarro. Da quanto è trapelato sembra che, alla ripartenza del semaforo, il mezzo non si sia accorto della donna che lo precedeva. Travolgendola e trascinandola sull'asfalto. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile.