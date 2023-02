Francesco Luiso, il 33enne di Milano morto in un incidente in montagna

Francesco Luiso è morto in un incidente in montagna, una delle sue passioni. L'escursionista, un 33enne milanese, ha perso la vita sabato mattina sulla Grigna Settentrionale - a circa 2.410 metri di altezza -, sopra l'abitato di Pasturo, nel Lecchese. L'alpinista sarebbe precipitato per circa 300 metri in un canalone. La zona teatro del dramma mortale sarebbe il Couloir Zucchi, una "strada" vicino al Canale Ovest che conduce proprio in vetta alla Grigna Settentrionale.

La vittima si trovava insieme a un amico, che ha assistito inerme alla tragedia e non hanno potuto far altro che dare l'allarme. Sono intervenuti il soccorso alpino e l'elisoccorso del 118 da Como, ma per il l'uomo non c'è stato nulla da fare. A quel punto sono state avviate le operazioni per la ricostruzione dell'accaduto e il recupero della salma.

Nei giorni scorsi lo stesso Soccorso alpino e speleologico della Lombardia ha ricordato alcune norme comportamentali per il periodo di passaggio tra inverno e primavera, momento in cui le temperature sono in rialzo ma il ghiaccio è ancora presente in quota. "In questo periodo lungo i sentieri di montagna può ancora presente del ghiaccio, anche a quote non elevate. Per muoversi in sicurezza, è importante conoscere la differenza tra i ramponi e i cosiddetti ramponcini, perché non sono affatto la stessa cosa e conoscere la differenza è molto importante - si legge in un post apparso sui canali social -. I ramponcini da escursionismo non sono adatti per le attività alpinistiche, favoriscono una presa maggiore ma sono indicati solo per sentieri facili e con pendenze minime, non per quelli impervi. In montagna e in particolare sul ghiaccio bisogna avere i ramponi veri e propri".