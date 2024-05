È morto Franco Anelli, rettore della Cattolica

È morto nella tarda serata di giovedì 23 maggio Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica. Secondo quanto appreso Anelli, che avrebbe compiuto 61 anni a giugno, si sarebbe buttato dal sesto piano del palazzo in cui viveva in centro a Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori, a cui è seguito il medico legale. Escluso l'intervento di terzi.

"Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari", si legge in una nota dell'Università.

Nato nel 1963 a Piacenza, Anelli era giurista e un avvocato, alla guida dell'ateneo dal 2013. Dopo il diploma, Franco Anelli si era laureato in giurisprudenza proprio alla Cattolica di Milano. Poi il dottorato di ricerca in diritto commerciale e l'esame per l'accesso all'avvocatura che lo ha portato a divenire, nel 1998, cassazionista. Ha insegnato diritto civile prima nella sede piacentina della Cattolica, successivamente, dopo la nomina a rettore, aveva iniziato a seguire il corso di 'Istituzioni di diritto privato' a Milano.

Nel 2022 Papa Francesco aveva nominato Anelli consultore della Congregazione per l'educazione cattolica: il rettore era uno dei cinque italiani tra i 19 nuovi nominati.