Franco Parenti blindato per la conferenza sulla guerra in Palestina, fuori i manifestanti

L'area attorno al teatro Franco Parenti di Milano è blindata da carabinieri e polizia. All'interno del teatro di via Pier Lombardo, infatti, si sta tenendo 'La verità sul conflitto israelo-palestinese', una conferenza organizzata dall'associazione '7 ottobre'. I movimenti pro Palestina hanno organizzato un presidio di protesta, ma i manifestanti non sono riusciti ad arrivare davanti al Franco Parenti proprio perché presidiato dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa.

“Notiamo una grande presenza delle forze dell’ordine qui oggi, speriamo siano arrivati ad arrestare i criminali di guerra che questa sera sono al teatro Franco Parenti”, ha detto uno dei manifestanti dal megafono. “Di che verità stiamo parlando? La verità di chi si nasconde dietro ad accuse di antisemitismo per nascondere un vero genocidio”, ha aggiunto, riferendosi al titolo della conferenza.

Tra gli ospiti della conferenza è presente anche l'ex portavoce del governo israeliano Eylon Levy. Tra gli speaker anche Hillel Neuer, direttore esecutivo di Un Watch e Rawan Osman, fondatrice di Arabs Ask.