Troppe violazioni dei domiciliari, l'ex pugile Franco Terlizzi torna in carcere

Ha violato gli arresti domiciliari ed è stato quindi riportato in carcere l'ex pugile Franco Terlizzi, 60 anni, già partecipante dell'Isola dei Famosi, fermato lo scorso 6 settembre nell'ambito di un'inchiesta su traffico di droga e armi che aveva coinvolto anche Davide Flachi, figlio dello storico boss della 'ndrangheta Pepè.

Terlizzi è accusato di frodi assicurative e intestazione fittizia di beni, in associazione con altri. Secondo le indagini della guardia di finanza, l'ex pugile avrebbe gestito una carrozzeria di Cormano per conto di Flachi come 'prestanome'. Tre giorni dopo l'arresto venne posto ai domiciliari ma ora, da quanto si apprende, il gip di Milano Livio Cristofano ha disposto l'aggravamento della misura cautelare per "violazioni reiterate" dei domiciliari.

L'ex pugile ha sempre respinto le accuse a suo carico.