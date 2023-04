Auto contro bici in contromano, il ciclista accoltella due fratelli e scappa

Aggressione violenta a Milano nel pomeriggio di domenica 2 aprile, in seguito a un incidente stradale. È successo poco dopo le tre in via Arquà, zona via Padova.

Le vittime sono due fratelli di 39 e 41 anni, accoltellati in strada. Tutto è iniziato con uno scontro tra l'Alfa Romeo su cui viaggiavano i due, di nazionalità egiziana, e una bicicletta con in sella il loro aggressore. I fratelli hanno fermato l'auto e sono scesi a verificare le condizioni del ciclista, che sembra viaggiasse in contromano. Ma il ciclista, dopo una breve discussione, ha tirato fuori un'arma da tagliio (un coltelllo o un coltellino) e ha colpito il 39enne e il 41enne, poi ha inforcato la bicicletta ed è scappato.

Sul posto, con due ambulanze e un'automedica, si sono precipitati i soccorsi del 118. Il più grave dei due è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, mentre l'altro è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli. La polizia è intervenuta a sua volta in via Arquà e ora è sulle tracce del fuggitivo.