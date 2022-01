Raid a volto coperto e armi in pugno: due fratelli accoltellati, uno è gravissimo

Il raid violento, spieto. I due fratelli che restano a terra, feriti entrambi. E la fuga del branco. Pomeriggio di sangue quello di domenica a Rozzano, nel Milanese, dove due persone sono rimaste gravemente ferite al termine di una rissa in strada.

La violenza è esplosa verso le 18 in via delle Mimose. Stando a quanto finora appreso, in quel momento quattro o cinque persone - con il volto coperto e le armi in pugno - sarebbero entrate in azione mettendo nel mirino i due fratelli: un 20enne e un 25enne, con precedenti per spaccio, entrambi marocchini.

Ad avere la peggio è stato il più grande: soccorso dagli equipaggi del 118 - intervenuti sul posto con due ambulanze e due auto mediche - è stato trasferito all'Humanitas in codice rosso. Nell'aggressione è stato accoltellato più volte e le sue condizioni sono giudicate molto delicate. Il secondo ha invece riportato ferite più lievi ed è stato portato nello stesso ospedale, ma in codice giallo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Corsico, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto e fare chiarezza sulla sanguinosa aggressione. Stando ai primi accertamenti, è verosimile che si sia trattato di un raid con un obiettivo preciso, una sorta di spedizione punitiva, verso i due fratelli. Gli aggressori, subito dopo aver sferrato i fendenti, sono fuggiti a piedi prima dell'arrivo dei soccorsi. Non è escluso - ma è solo un'ipotesi - che dietro il blitz si nascondano motivi di spaccio, anche perché quello in cui è avvenuto l'agguato è un punto di Rozzano decisamente "noto", come sottolineano dallo stesso sindaco della cittadina milanese, Gianni Ferretti.

"Questa zona è da tempo luogo di spaccio alla luce del sole. Scriverò al Prefetto per chiedere più sicurezza nel nostro territorio - il commento a caldo del primo cittadino, arrivato in via Mimose -. È indispensabile ottenere un aumento importante delle forze dell'ordine per presidiare la città. Non possiamo più tollerare questi episodi ed essere abbandonati a noi stessi, è necessario avere a Rozzano un commissariato di polizia per garantire maggiore sicurezza".