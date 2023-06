I due fratelli imprenditori arrestati: sequestro da 80 milioni

Due imprenditori arrestati e 80 milioni di euro sotto sequestro. Questo il risultato di un'operazione della guardia di finanza di Milano all'esito di un'indagine coordinata dalla Procura. L'accusa nei confronti degli indagati, che sono fratelli, è di aver riciclato soldi per orologi di lusso, diamanti, una villa in Svizzera, aziende del settore energetico e un'industria di capsule di caffè.

Le fiamme gialle hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 80 milioni di euro e due provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi dal Giudice per l'indagine preliminare nei confronti di due fratelli imprenditori bergamaschi - di cui uno è latitante negli Emirati Arabi Uniti - e un altro di arresti domiciliari nei confronti di un loro collaboratore. Le accuse vanno dalla frode fiscale all'auto-riciclaggio.

Le indagini hanno permesso di ricostruire un complesso meccanismo di frode fiscale messo in atto emettendo fatture per operazioni inesistenti e indebite compensazioni d’imposta, attraverso società amministrate, di fatto, dagli indagati. Il sistema era quello delle classiche aziende 'cartiera', con sede in Europa e negli Emirati Arabi. Per mezzo di queste ultime venivano riciclate ingenti somme che poi erano depositate su conti off-shore e reimpiegate in attività commerciali in Italia o all'estero o usate per comprare beni di lusso.

Durante una perquisizione con il cash-dog (il cane specializzato nel trovare contante) Grisby, avvenuta a giugno 2022 nella villa di uno dei due imprenditori, i finanzieri avevano trovato 2.584.500 euro in contanti, 40 orologi di varie marche internazionali di lusso, nonché diamanti, gioielli, lingotti, oltre 2.600 monete d’oro e d’argento per un valore totale di circa 5 milioni di euro. Il tutto, di cui l'indagato non sapeva giustificare la provenienza, si trovava in un caveau protetto da una porta blindata con codice d’accesso e nascosto dietro a una parete della cantina ricoperta di pannelli di legno.

I soldi venivano riciclati anche a favore di altri imprenditori (dietro un compenso del 30-40% dell'importo) grazie a un sistema di false fatturazioni. Uno dei due fratelli si rivolgeva a un collaboratore che reclutava 'teste di legno' per aprire conti correnti e società in Paesi dell'est Europa.