I fratelli spacciatori con le armi da guerra nel box

Spaccio, detenzione di armi clandestine ed estorsione. Sono alcuni reati di cui sono accusati due fratelli di 36 e 65 anni che sono stati arrestati dalla squadra mobile della questura di Monza.

I due, entrambi residenti a Lissone (Mb), sono finiti in carcere al termine dell'operazione battezzata 'Fast and weapons', coordinata dalla procura di Monza. Rispondono anche di detenzione di stupefacenti, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e incendio doloso. Uno dei due, infatti, è accusato di aver dato fuoco alla casa di un cliente che non aveva saldato un debito di droga.

L'inchiesta sui fratelli era partita a dicembre del 2020 quando un uomo era stato trovato con una pistola semiautomatica Beretta calibro 22, completa di caricatore e munizionamento, rubata, e di una pistola mitragliatrice di fabbricazione serba Zastava, da considerarsi arma da guerra. Entrambe le armi erano state prese a uno dei due arrestati, che la teneva in un box di Lissone e che spacciava cocaina, hashish e marijuana.

La vendita di droga, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, veniva condotta con la violenza, tanto che si erano verificati diversi episodi di estorsione ai danni dei clienti, culminati nell'incendio della casa di uno di loro, e per due volte i fratelli avevano opposto resistenza per poi scappare dai carabinieri.

A marzo 2021 era finito in manette un uomo che era stato trovato con cocaina, hashish, marijuana, un fucile a pompa privo di matricola con il suo munizionamento, sette cartucce di vario tipo, una pistola Smith and Wesson calibro 44 Magnum rubata e 40 cartucce, una Tanfoglio calibro 9X21 con inserito caricatore rifornito con undici cartucce e numerose altri e munizioni. In seguito era emerso come il complice custodisse le armi su incarico dei due fratelli.

Ai fratelli pusher, oltre a droga e armi, sono stati trovati anche orologi di lusso e abbigliamento ottenuti attraverso le estorsioni che avrebbero commesso. Durante l'indagine sono state sequestrati sette armi da fuoco, 310 grammi di cocaina, 2.691 grammi di hashish, 371 grammi di marijuana e oltre a circa 9mila euro in contanti, presumibilmente frutto dell'attività di spaccio.