È stato assolto l'ex sindaco di Legnano

Tre assoluzioni con formula piena per non aver commesso il fatto. È quanto ha deciso la seconda sezione penale della Corte di Appello di Milano che nella mattinata di venerdì 19 gennaio ha assolto l’ex sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus (Lega), l’ex vice sindaco Maurizio Cozzi, e l’allora assessore alle Opere Pubbliche, Chiara Lazzarini. I tre erano accusati di aver guidato alcune nomine all’interno del comune di Legnano. Non solo, l’ex sindaco Fratus era stato accusato di corruzione elettorale per un episodio relativo alle elezioni amministrative del 2017.

La sentenza d’Appello ha ribaltato quella di primo grado che aveva condannato Fratus a due anni e due mesi, mentre Cozzi e Lazzarini a un anno e tre mesi. Dopo il primo grado, conclusosi ad aprile 2020, i tre avevano impugnato la sentenza. La procura generale presso la corte d’appello di Milano, tuttavia, aveva chiesto l’assoluzione per tutti gli imputati, confermando la richiesta di condanna per l’ex sindaco per il capo relativo alla corruzione elettorale (ma aveva chiesto il minimo edittale). Linea che è stata condivisa anche dalla seconda sezione penale della corte d’appello che, inoltre, ha fatto cadere anche le accuse di corruzione elettorale.

“Sono passati cinque lunghissimi anni - ha chiosato la Lega in una nota -. Alla fine, la verità, tenace, è riuscita ad emergere. Non è sempre scontato che il castello di accuse costruite ad arte, dopo aver distrutto il nemico politico, si accartocci su se stesso crollando. Ci è voluta molta pazienza abbinata alla professionalità dei legali per sgretolare un pezzo per volta le infamanti accuse”.