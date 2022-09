Il campione di Formula 1 che si scaglia contro le Frecce Tricolori

Con la crisi energetica e climatica in corso, era il caso di far volare le Frecce Tricolori e l'aereo di linea Ita per il Gran Premio di Monza? Sono in tanti a chiederselo. Tra loro anche il campione Sebastian Vettel. Il 4 volte campione del mondo ha criticato il passaggio delle Frecce sul circuito di Monza per la presenza del Capo dello Stato.

Per il pilota della Aston Martin - come riportato da alcuni media - l'esibizione era ampiamente evitabile visto che avrebbe provocato inquinamento senza motivo. "Ho sentito - ha detto in un'intervista l'ex ferrarista, molto sensibile anche ai temi dell'ambiente - che il presidente italiano ha insistito affinché venisse eseguita l'esibizione aerea".

Questo riferimento a Sergio Mattarella non è piaciuto in particolare al presidente Sias (la società che gestisce l'autodromo di Monza), Giuseppe Radaelli, che ha stigmatizzato come "brutta caduta di stile" le parole di Vettel. "Si tratta di una polemica che offende il presidente della Repubblica e tutti noi", ha detto Radaelli.

"Ringraziamo Mattarella - ha proseguito Radaelli - per essere venuto qui a celebrare il centenario dell'autodromo. L'aereo Ita ha volato, per la prima volta, con una dose pari al 25% di carburante bio. Si è trattata della prima volta ed è stato un esperimento importante anche per l'aviazione civile".