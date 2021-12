Scende dal treno con lo zaino e viene arrestato in Stazione Centrale

Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato in Stazione Centrale a Milano nel pomeriggio di giovedì 9 dicembre. Il 46enne, cittadino marocchino già noto alle forze dell'ordine e irregolare in Italia, aveva appena rubato lo zaino con il computer a una passeggera di un Frecciarossa in partenza per Torino.

Sono stati gli agenti della Polfer a braccarlo e ad arrestarlo. Le forze dell'ordine, infatti, lo seguivano da alcuni minuti: da quando lo avevano incrociato mentre girovagava per lo scalo prestando attenzione ai bagagli dei passeggeri.

Lo zaino con il pc e diversi documenti di lavoro (ed altri effetti personali) è stato restituito dagli agenti alla passeggera che, nel frattempo, non si era accorta di quello che era successo. Il 46enne, invece, è stato accompagnato nel carcere di San Vittore in attesa del processo.