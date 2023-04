Caos in Stazione Centrale a Milano per un treno merci deragliato (a Firenze)

Nessun treno dell'alta velocità (o quasi) in Stazione Centrale a Milano nella mattinata di giovedì 20 aprile. Tutto a causa del deragliamento di un treno merci tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. Tutto è accaduto intorno alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì 20 aprile quando il carro di un carro merci è uscito dai binari. L'incidente ha causato danni anche all'infrastruttura ferroviaria.

Nell'interruzione sono coinvolti i servizi alta velocità sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti Av fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. "I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse Av e regionali", fanno sapere dall'ufficio comunicazione della società.

Disagi in Stazione Centrale, ma anche a Roma Termini, dove alle domande dei viaggiatori la risposta è stata: "Prima delle 17 non ci saranno treni per Milano".

I treni cancellati

Nell'interruzione sono coinvolti i servizi alta velocità sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio: su questa linea è stato attivato il servizio sostitutivo con bus tra Firenze e Prato. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna.

FR 9300 Perugia (5:24) – Torino Porta Nuova (10:20)

FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) - Roma Termini (9:28)

FR 9682 Roma Tiburtina (5:30) - Milano Rogoredo (8:15)

FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34)

FR 9612 Salerno (5:38) – Torino Porta Nuova (12:10)

FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Roma Termini (10:33)

FR 8502 Roma Termini (6:45) - Bolzano (11:56)

FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) - Fiumicino Aeroporto (9:22)

FR 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:10)

Treni in ritardo o instradati oggi